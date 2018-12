EU stärkt Bürgerinitiativen: Mitsprache soll leichter werden

Die EU erleichtert die Organisation Europäischer Bürgerinitiativen. Nach einer am Mittwochabend erzielten Einigung von Vertretern der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments soll künftig ein kostenloses Service zur Sammlung von Online-Unterschriften angeboten werden. Zudem ist unter anderem geplant, die Anmeldung von Bürgerinitiativen zu erleichtern.

Das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative ermöglicht es Menschen in der EU, in Bereichen wie Umwelt, Landwirtschaft, Energie, Verkehr und Handel Änderungen an EU-Rechtsvorschriften vorzuschlagen. Wenn mindestens eine Million Bürger sie unterstützen, muss die EU-Kommission dann eine offizielle Prüfung einleiten. Um eine Initiative zu starten, braucht es sieben Bürger, die in mindestens sieben unterschiedlichen Mitgliedsländern leben und das Wahlalter erreicht haben.