EU-Staatschefs wollen Signal der Geschlossenheit setzen

Vor der Europawahl wollen die EU-Staats- und Regierungschefs ein starkes Signal der Geschlossenheit setzen. "Wir bleiben zusammen, durch dick und dünn", heißt es im Entwurf der Erklärung für einen Sondergipfel in Rumänien nächste Woche. Das Papier listet zehn "Verpflichtungen" für die Zeit nach der Wahl auf.

Darunter den gemeinsamen Respekt für Rechtsstaatlichkeit, die Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa und eine stärkere Rolle der EU auf der Weltbühne, hieß es in dem Entwurf, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. “Europa wird eine verantwortungsbewusste globale Führungsmacht sein”, heißt es im Entwurf. So sollten die regelbasierte Weltordnung gesichert, Chancen im Handel bewahrt und globale Probleme wie der Klimawandel gelöst werden.