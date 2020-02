EU-Staaten billigten Mandat für Handelsgespräche mit London

Die EU-Staaten haben sich am Montag auf ein Mandat für die Verhandlungen mit Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit geeinigt. Die Botschafter der Mitgliedsländer verabschiedeten nach AFP-Informationen einen Entwurf, der London ein Handelsabkommen ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen in Aussicht stellt, aber gleichzeitig Garantien für faire Wettbewerbsbedingungen verlangt.

"Das Mandat wurde in allen Punkten geklärt, in denen es noch nötig war", sagte ein Vertreter eines Mitgliedslandes. Alle Änderungen sind laut einem EU-Vertreter nun abgestimmt und durch die 27 Mitgliedstaaten "im Konsens angenommen".

Die EU strebt eine mögliche enge Partnerschaft mit Großbritannien an, das immerhin 47 Jahre Mitglied der Europäischen Union war, und will laut informierten Kreisen aufgrund des Zeitdrucks alle Themen gleichzeitig behandeln. Dazu gehören die zukünftige Handels- und Wirtschaftskooperation, die Zusammenarbeit in Justizfragen, die Mobilität sowie die Sicherheits- und Außenpolitik. Die Gespräche werden laut informierten Kreisen wie bei Vertragsverhandlungen üblich wechselseitig, also sowohl in London als auch in Brüssel, stattfinden.