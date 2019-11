EU-Singapur-Handelsabkommen tritt in Kraft

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur tritt an heutigen Donnerstag offiziell in Kraft. Mit dem Abkommen sollen innerhalb der kommenden Jahre fast alle Zölle zwischen den beiden Seiten wegfallen. Ein umstrittenerer zweiter Teil des Abkommens, der den Investorenschutz regelt, tritt noch nicht in Kraft. Er müsste noch in den EU-Staaten ratifiziert werden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratschef Donald Tusk, Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong und der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unterzeichneten 2018 während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft den Vertrag zur Abschaffung von Zöllen und anderen Handelshemmnissen bei einem Europa-Asien-Gipfel in Brüssel.

Der EU-Kommission zufolge steht Singapur beim Warenhandel mit der EU auf Platz 14. Zuletzt belief sich dieser zwischen beiden Seiten auf rund 53 Milliarden Euro pro Jahr.