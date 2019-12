EU-Ratsvorsitz - Kroatien setzt EU-Budget als Priorität

Die große Herausforderung für den kommenden kroatischen EU-Ratsvorsitz ist die Vorbereitung des nächsten mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2021 bis 2027. Dabei handelt es sich um das "Kernstück dessen, was die EU machen wird", sagte Irena Andrassy, ständige Vertreterin Kroatiens bei der EU, Mittwoch in Brüssel bei einem Pressefrühstück des European Policy Centre (EPC).

Für Kroatien, das am 1. Jänner den Vorsitz von Finnland übernimmt, ist es die erste Ratspräsidentschaft seit dem EU-Beitritt vor sechseinhalb Jahren. Da "Nettozahler"-Deutschland in der zweiten Hälfte 2020 den EU-Ratsvorsitz übernimmt und angezweifelt werde, ob Berlin ein "ehrlicher Makler" sei, sieht Kroatien sich in der Verantwortung, besondere Vorarbeit zu leisten. Nach Ansicht von Andrassy kommt auch dem neuen EU-Ratspräsidenten Charles Michel eine wichtige Rolle zu.