EU plant Sanktionen gegen Hamas und israelische Siedler

Die EU-Außenministerinnen und -minister haben am Montag in Brüssel neben der Lage in der Ukraine und Russland auch die Situation im Nahen Osten beraten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) befürwortete mögliche Sanktionen gegen radikale israelische Siedler: "Ich bin sehr dafür, das wir das machen. Wir dürfen gerade im Nahen Osten nicht auf einem Auge blind sein." Auch seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock sprach sich dafür aus.

"Ich habe immer gesagt, dass die Gewalttaten der Siedler im Westjordanland, aber auch Verletzungen der Heiligen Stätten inakzeptabel sind", so Schallenberg weiter, "Ich glaube, da muss auch die Europäische Union klar Kante zeigen." Baerbock sprach mit Blick auf das Westjordanland von "immer stärker werdenden Spannungen". Das Vorgehen von israelischen Siedlern dürfe nicht kommentarlos stehen bleiben, weder von Seiten der israelischen Regierung, "aber auch nicht von unserer Seite. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir auch hier an Sanktionsmaßnahmen arbeiten."

"Vergessen Sie nicht, was im Westjordanland passiert", erklärte auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Die Gewalt israelischer Siedler gehe weiter. Er habe deswegen Sanktionen vorgeschlagen, aber dafür noch nicht die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erhalten. Er arbeite weiter daran.

Baerbock bekräftigte ihre Forderung nach einer humanitären Feuerpause. Diese sei "essenziell". Auch mit einem Sanktionspaket gegen die Hamas werde weiter Druck gemacht: "Wir haben das als deutsche Regierung hier in Brüssel mit angestoßen und wollen das rasch auf den Weg bringen", betonte sie.

Borrell bedauerte erneut, dass die am Samstag abgegebene Erklärung gegen eine neue Militäroffensive im Süden des Gazastreifens aufgrund des Widerstands Ungarns nur in seinem Namen und nicht im Namen der 27 EU-Staaten erfolgen konnte. Borrell betonte, dass ohne eine Befreiung der Geiseln kein Ende der Kampfhandlungen möglich sei. "Aber zugleich müssen wir Druck auf Israel machen." Bei einem Angriff auf Rafah würde es viele zivile Opfer geben.

Borrell begrüßte die Koordinatorin der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen im Gazastreifen Sigrid Kaag beim Ratstreffen in Brüssel. "Wir haben viel über die katastrophale humanitäre Lage in Gaza gesprochen", erklärte Kaag nach ihrem Austausch mit den Ministerinnen und Minister. Sie sagte, eine Militäroffensive in Rafah würde "sehr schlimme humanitäre Folgen für die Zivilisten dort" haben.

Die Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), am Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein, seien "natürlich furchtbar" und würden untersucht und aufgeklärt, so Kaag. Sie betonte aber auch, dass es zur Zeit "keinen Ersatz" für die Rolle der UNRWA vor Ort gebe.