EU plant 50 Milliarden schweres Hilfspaket für die Ukraine

Die Europäische Union (EU) bereitet einem Bericht zufolge ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine von rund 50 Milliarden Euro vor. Das berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch Norwegen unterstützt die Ukraine und kündigte eine Zahlung von 250 Millionen Kronen (knapp 21,5 Millionen Euro) zur Unterstützung der atomaren Sicherheit an.

"Der von Russland initiierte illegale Krieg stellt eine Gefahr für die Sicherheit und die atomare Sicherheit in der Ukraine dar", erklärte das norwegische Außenministerium am Montag. "Ein Atomunfall in der Ukraine hätte nicht nur für die Ukraine selbst Konsequenzen, sondern auch über ihre Grenzen hinaus."