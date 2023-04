EU-Pharma-Reform soll Wirtschaft und Konsumenten dienen

Die EU-Kommission will mit einem Sechspunkte-Programm das Arzneimittelrecht der Europäischen Union modernisieren, von dem sowohl Konsumenten wie auch Wirtschaft profitieren sollen. Es sei die größte Reform seit 20 Jahren, betonte der EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas am Mittwoch. Die Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens "Pharma Legislation" soll Medikamente besser verfügbar, leichter zugänglich sowie erschwinglich und die EU selbst unabhängiger machen.

Engpässe bei wichtigen Arzneimitteln - von Antibiotika bis zu Schmerzmitteln - sowohl in den vergangenen Monaten wie auch während der Corona-Pandemie hätten die Probleme aufgrund des Produktionsrückgang in der EU aufgezeigt. Die EU-Kommission will nicht nur diese Probleme lösen, sondern auch sicherstellen, dass Medikamente in Zukunft zeitgleich in allen 27 EU-Staaten auf den Markt kommen. Zugleich will die Behörde gegen Antibiotikaresistenzen vorgehen, die für den Tod von mehr als 35.000 Menschen jährlich in der EU verantwortlich sein sollen.