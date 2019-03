EU-Parlamentspräsident lehnt Änderung des Brexit-Vertrags ab

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, schließt eine Änderung des Brexit-Vertrags weiterhin aus. Vielleicht könne die politische Erklärung zum Brexit etwas klarer formuliert werden. Es sei aber "völlig unmöglich, den Inhalt des Scheidungsvertrags noch zu verändern - schon gar nicht in der Nordirland-Frage", sagte er deutschen Zeitungen.

Am Dienstag steht die zweite Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus an. Bei einer erneuten Niederlage will Premierministerin Theresa May am Mittwoch über einen ungeregelten Austritt abstimmen lassen. Sollte das Parlament auch diesen ablehnen, soll am Donnerstag über eine Verschiebung des für den 29. März terminierten Brexits abgestimmt werden.