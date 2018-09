EU-Parlamentarier besorgt über Rechtsstaat in Slowakei

Fast sieben Monate nach der Ermordung eines Investigativjournalisten in der Slowakei hat sich eine EU-Delegation besorgt über den Zustand des slowakischen Rechtsstaats gezeigt. Fünf EU-Parlamentarier hatten sich am Montag und Dienstag über den Stand der Mord-Ermittlungen sowie über mögliche Fortschritte der Slowaken im Kampf gegen Korruption und den Schutz von Journalisten informiert.

Die Delegation erkenne die Entschlossenheit von Polizei und Justiz an, den Mord aufzuklären, resümierte Delegationsleiterin Sophia in ‘t Veld von der liberalen Fraktion ALDE am Dienstagabend vor Journalisten in Bratislava. Es gebe aber weiterhin große Bedenken bezüglich Korruption, Interessenkonflikten und Straflosigkeit von Politikern.