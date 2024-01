EU-Parlament will Mittelfreigabe an Ungarn überprüfen

Das EU-Parlament fordert, die Freigabe eingefrorener EU-Gelder an Ungarn durch die EU-Kommission juristisch prüfen zu lassen. Eine am Donnerstag zur Abstimmung in Straßburg anstehende Resolution dürfte mit großer Mehrheit angenommen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verteidigte am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg die Entscheidung der Kommission: Als Beispiel nannte sie ein neues ungarisches Gesetz zur Justizreform, das Bedingungen Brüssels erfülle.

In der Parlamentsdebatte kritisierten Abgeordnete mehrerer Fraktionen scharf die im Dezember erfolgte Freigabe. Alle EU-Parlamentsfraktionen außer den Europäischen Konservativen und Reformern (EKR) sowie der rechtspopulistischen Identität und Demokratie (ID) unterstützen deshalb die Resolution, in der die Abgeordneten mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof drohen. Die Abgeordneten betonen in dem Entwurf, dass sich "die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn aufgrund der systematischen Maßnahmen seiner Regierung (Ungarns Premier Orban, Anm.) seit mehreren Jahren verschlechtert" habe.

Die Resolution "verurteilt die bewussten, kontinuierlichen und systematischen Bemühungen der ungarischen Regierung, die (im EU-Vertrag, Anm.) verankerten Grundwerte der EU zu untergraben". Die Abgeordneten zeigen sich "zutiefst besorgt über die weitere Erosion der Demokratie sowie die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit und der Lage der Grundrechte in Ungarn". Dem Rat sei es nicht gelungen, im laufenden sogenannten Artikel-7-Verfahren zur Rechtsstaatlichkeit "nennenswerte Fortschritte" zu erzielen.

Das Parlament habe die Möglichkeit, alle ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen und politischen Maßnahmen zu nutzen, "wenn die Kommission Mittel freigibt, ohne dass die Kriterien erfüllt sind". Es beauftragt seinen Rechtsausschuss, so bald wie möglich die notwendigen Schritte in Bezug auf den Beschluss der Kommission zu unternehmen, "um die Rechtmäßigkeit vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu überprüfen".

Die belgische Außenministerin und Vertreterin des Ratsvorsitzes, Hadja Lahbib, betonte vor den Abgeordneten, sie werde "nie die Hände in den Schoss legen, wenn es um die Verteidigung des Rechtsstaates geht". Im Artikel-7-Verfahren wolle der Ratsvorsitz die "Arbeit vorantreiben". Sie zeigte sich überzeigt, dass die EU-Kommission darüber wachen werde, dass alle Bedingungen eingehalten würden, bevor sie weitere Mittel freigebe. Die Kommission habe die "vollste Unterstützung des Rates".

Außer der FPÖ unterstützen die EU-Abgeordneten aller im EU-Parlament vertretenen österreichischen Parteien die Resolution des Parlaments.