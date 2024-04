EU-Parlament stimmte für mehr Rechte von Plattformarbeitern

Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwoch mit großer Mehrheit für eine Stärkung der Rechte von Plattformarbeitern gestimmt. Bereits im Dezember hatten sich Unterhändler des Parlaments und des Rats (der EU-Mitgliedstaaten) auf einen gemeinsamen Text geeinigt. Danach kam es aber zu einem Tauziehen im Rat, nachdem unter anderem Frankreich und Deutschland nicht zustimmen wollten. Am Ende kam die nötige qualifizierte Mehrheit aber zustande.

Die SPÖ-Abgeordnete und Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Evelyn Regner, begrüßte die Verabschiedung der Richtlinie. "Der aktuelle Kompromiss lässt den Mitgliedstaaten großen Spielraum in der Umsetzung, wir müssen also besonders darauf achten, dass die Verbesserungen bei den Plattformarbeitenden in Österreich auch wirklich ankommen", mahnt sie aber in einer Aussendung. "Das bedeutet insbesondere: Der freie Dienstnehmer:innenstatus muss bei der Umsetzung in Österreich die Ausnahme für Plattform-Beschäftigte werden und nicht die Regel!"