EU-Parlament stimmt für Renaturierungsgesetz

Das EU-Parlament hat am Dienstag das EU-Renaturierungsgesetz mit knapper Mehrheit angenommen. Das umstrittene Gesetz zur Wiederherstellung der Natur hat damit eine der letzten Hürden vor seinem Inkrafttreten genommen. Österreichs Abgeordnete waren wieder nicht einig: Während SPÖ, Grüne und NEOS mit Ja votierten, stimmten die Mehrheit der ÖVP und die FPÖ dagegen. Nun muss noch der Rat (der Mitgliedstaaten) dem Kompromiss zustimmen. Dies wird für März erwartet.

ÖVP-Abgeordneter Lukas Mandl bekräftigte am Dienstag vor Journalisten in Straßburg seine Ablehnung. Er hofft, dass die Ministerinnen und Minister im Rat das Gesetz nicht so einfach durchwinken. SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder bedauerte am Dienstag den "verwässerten Kompromiss bei einem zentralen Punkt des Grünen Deals". Er verstehe "den dumpfen Anti-Grün-Populismus nicht ganz". Österreich habe schon große Nationalparks und Schutzflächen. "Die Bauern hatten Angst um ihre Finanzmittel, aber das ist auch sichergestellt", sieht Schieder ein "politisches Symbolthema".