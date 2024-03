EU-Parlament stimmt für EU-Medienfreiheitsgesetz

Das EU-Parlament hat am Mittwoch das Medienfreiheitsgesetz verabschiedet. Die geplante EU-Verordnung soll die Unabhängigkeit von Medien und deren Quellen besser schützen. Zudem sollen Medienhäuser zu größerer Transparenz bezüglich ihrer Eigentümer verpflichtet werden. 464 EU-Abgeordnete stimmten für die EU-Verordnung, bei 92 Gegenstimmen und 65 Enthaltungen.

"Das Medienfreiheitsgesetz ist einer der wichtigsten Gesetzgebungsakte noch vor der Europawahl und wird zu Verbesserungen und Fortschritten in Ländern wie Ungarn - vor allem was die Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen betrifft - führen", meinte dann der SPÖ-EU-Abgeordnete Hannes Heide. "In Österreich, im Pressefreiheitsindex zuletzt an 29. Stelle, wird sich vor allem positiv auswirken, dass öffentliche Mittel an Mediendienstleister oder Online-Plattformen in offenen Verfahren auf Grundlage transparenter Kriterien vergeben werden müssen."