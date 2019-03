EU-Parlament stimmt für EU-weite Sammelklagen

Das Europaparlament hat sich für die Einführung EU-weiter Sammelklagen ausgesprochen. Mit einer breiten Mehrheit verständigten sich die Abgeordneten in Straßburg am Dienstag auf eine gemeinsame Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten.

Die deutsche Justizministerin Katarina Barley (ebenfalls SPD) hatte im Dezember allerdings Vorbehalte an dem Vorhaben geäußert. Die EU verfolge einen anderen Ansatz als die deutsche Regierung, sagte Barley. In Deutschland haben Verbraucherschützer mit der Musterfeststellungsklage seit Herbst die Möglichkeit, stellvertretend für tausende Verbraucher vor Gericht zu ziehen. Am Ende muss jeder Einzelne dann jedoch erneut klagen und eine konkrete Summe Geld einfordern.