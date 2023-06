EU-Parlament soll bald über Natur-Gesetz abstimmen

EVP-Abgeordnete fordern von der EU-Kommission, das von der EU geplante Gesetz zur Wiederherstellung der Natur neu zu schreiben: "Eine gute Absicht, aber eine schlechte Ausführung", kommentierten die stellvertretende EVP-Fraktionsvorsitzende Esther de Lange und EVP-Chefunterhändlerin Christine Schneider am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel. Ziel der Initiative ist, die Biodiversität zu verbessern.

Dieser Text komme in einem schwierigen globalen Kontext, sagte die Berichterstatterin des Agrarausschusses, Anne Sander: "Seit Monaten kommen neue Vorschläge der EU, die für die Landwirte schwierig sind. Wir warten auf positive Vorschläge." Um den Planeten zu retten, müsse man nicht weniger sondern besser produzieren, so die französische EU-Abgeordnete. Sie forderte, in neue Technologien zu investieren.