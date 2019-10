EU-Parlament hat keine gemeinsame Linie zur Seenotrettung

Das EU-Parlament hat sich am Donnerstag nicht zu einer Resolution zur Seenotrettung im Mittelmeer durchringen können. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus: 288 Abgeordneten stimmten dafür, 290 dagegen. Den Gegnern gingen bestimmte Vorhaben - der ohnehin nicht bindenden - Resolution zu weit, sie argumentieren Menschenhändlern würde damit in die Hände gespielt.

Einig waren sich nur alle EU-Abgeordneten, dass es natürlich notwendig sei, Menschen in Not zu retten. Mit der Resolution sollten Nichtregierungsorganisationen mehr Rechte bekommen. Gegner forderten ein auf internationalem und europäischem Recht basierendes Verfahren zur Seenotrettung, an das sich alle Akteure halten müssten, hieß es etwa aus der EVP, der die ÖVP angehört.