EU-Parlament bestätigt Hoekstra als EU-Klimakommissar

Das EU-Parlament hat sich am Donnerstag in Straßburg für die zwei neuen EU-Klimachefs Wopke Hoekstra und Maroš Šefčovič ausgesprochen. Damit ist für den Niederländer Hoekstra der Weg frei, EU-Klimakommissar zu werden. Der Slowake Šefčovič ist bereits Vizepräsident der EU-Kommission, wird aber nun zusätzlich für die Koordination der Klimapolitik zuständig sein. Die Mehrheit im Europaparlament fiel bei der geheimen Abstimmung für beide recht deutlich aus.

Beide bekräftigten in ihrem Schreiben an den Ausschuss zudem ihr Bekenntnis zum Ziel einer mindestens 90-prozentigen Emissionsreduktion bis 2040 (gemessen am Ausstoß von 1990). Beide hatten sich bereits in ihren Anhörungen vor dem Ausschuss entsprechend geäußert. Zudem versprachen sie, EU-Regelungen zu Mikroplastik und zu Tiertransporten noch heuer voranbringen zu wollen.