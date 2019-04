EU-Parlament beschloss Sicherheitstechnologie in Neuwagen

Das EU-Parlament hat beschlossen, neue Technologien für die Sicherheit von neuen Fahrzeugen vorzuschreiben. Die Verordnung wurde am Dienstag von den Abgeordneten in Straßburg angenommen. Intelligente Systeme zur Spurhaltung, Notbremsung oder Geschwindigkeitskontrolle sind ab Mai 2022 für neue und zwei Jahre später für bestehende Modelle verpflichtend. Auch Abbiegeassistenten für Lkw kommen.

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) begrüßte in einer Aussendung am Dienstag den Beschluss des EU-Parlaments. “Wir haben bereits im Zuge der österreichischen Ratspräsidentschaft die Weichen gestellt, mit der heutigen Zustimmung des Europäischen Parlaments wurden die von uns ausverhandelten Maßnahmen endgültig beschlossen”, wurde er zitiert. Das Thema Abbiegeassistent sei nun auf gesunde Beine gestellt und europaweit geregelt. Spätestens 2022 müssten neu typisierte Lkw mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet werden, ab 2024 müsse das jeder neue Lkw sein.

“Ab 2022 wird es bei neuen Lkw verpflichtend einen Abbiegeassistenten geben, der den Fahrer auf Fußgänger und Radfahrer im toten Winkel aufmerksam macht. Das ist ein wichtiger Fortschritt für die Verkehrssicherheit im städtischen Bereich. Doch jeder Tote im Straßenverkehr ist einer zu viel. Ich appelliere daher an die Frächter, Schwerfahrzeuge sofort mit Abbiegeassistenten nachzurüsten, wenn sie viel im städtischen Bereich unterwegs sind. Sie tragen gemeinsam mit den Lenkern eine Mitverantwortung für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger”, hieß es dazu in einer Aussendung des österreichischen Europaabgeordneten Othmar Karas (ÖVP).

Zu heftigen Diskussionen speziell über die Abbiegeassistenzsysteme war es in Österreich nach dem Tod eines neunjährigen Schülers in Wien gekommen. Hofer hatte dazu im Februar einen Lkw-Sicherheitsgipfel einberufen. Auf eine verpflichtende Einführung der Technologie vor einer EU-weiten Regelung war in der Folge verzichtet worden. Das Ministerium fördert die freiwillige Nachrüstung mit einer Million Euro. Weiters sollen in Österreich vermehrt Assistenzspiegel an Kreuzungen installiert werden. Geldmittel von fünf Millionen Euro soll es für die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern geben. Auf Asfinag-Flächen sollen eigene Parkplätze mit Schablonen für die optimierte Einstellung von Lkw-Rückspiegeln eingerichtet werden.