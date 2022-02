EU-Parlament beschloss neue Lkw-Maut-Regeln

Das Europaparlament hat am Donnerstag neue Lkw-Maut-Regeln (Eurovignette) beschlossen. Dies teilten EU-Abgeordnete am Donnerstag nach der Abstimmung mit. Ein Kernpunkt ist der Übergang von der aktuellen zeit- auf eine kilometerbasierte Vignette. Die ÖVP-Europaabgeordnete Baraba Thaler zeigte sich enttäuscht: "Es fehlt an allen Ecken und Enden", sagte sie. Es gebe zu viele Ausnahmen.

Das Gesetz werde zu einer Zerklüftung des europäischen Transportbinnenmarktes führen und "kein einziges Gramm CO2 einsparen", sagte Thaler. Auch die Verlagerungsziele von der Straße auf die Schiene seien so nicht erreichen.