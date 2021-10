EU: Ohne EuGH kein Binnenmarkt-Zugang für Nordirland

Der Botschafter der EU in London hat Forderungen der britischen Regierung nach einer grundsätzlichen Neuverhandlung des im Brexit-Abkommen vereinbarten Nordirland-Protokolls zurückgewiesen. Die von London kritisierte Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Vereinbarung sei eine Grundvoraussetzung für den Zugang Nordirlands zum Europäischen Binnenmarkt, sagte João Vale de Almeida im BBC-Fernsehen am Mittwochabend. Ohne das Gericht "gibt es keinen Binnenmarkt".

Die EU-Kommission sei mit ihren Vorschlägen zur Vereinfachung der Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland einen Schritt weitergegangen als bisher und habe "nie da gewesene" Maßnahmen ergriffen, um den durch den Brexit entstandenen Problemen in Nordirland zu begegnen, fügte de Almeida hinzu.

Weil die britische Regierung sich aber von EU-Standards lösen will und neue Handelsabkommen in aller Welt schließen will, wurden Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland vereinbart. Das führte teilweise zu Schwierigkeiten im innerbritischen Handel. London erklärte das Protokoll daher für gescheitert und verlangte eine Neuverhandlung.