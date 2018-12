EU-Mittelmeermission "Sophia" wird bis Ende März verlängert

Die EU-Mittelmeermission "Sophia" soll Medienberichten zufolge wegen des Streits um eine Umverteilung von Flüchtlingen zunächst nur um drei Monate verlängert werden. Die EU-Botschafter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) in Brüssel hätten sich wegen der Bedenken Italiens nur auf eine Verlängerung bis Ende März 2019 einigen können, berichtet die Zeitung "Die Welt" am Dienstag.

Demnach habe eine Rats-Arbeitsgruppe am Montag grünes Licht für die dreimonatige Verlängerung gegeben. Die Italienische Regierung hatte schon am 7. Dezember beschlossen, einer Verlängerung um drei Monate zuzustimmen. Das bisherige Mandat der Mission vor der Küste Libyens läuft am 31. Dezember aus. Der Beschluss muss demnach bis Ende der Woche noch schriftlich von allen Regierungen bestätigt werden. Diese gelte aber nur als Formsache, hieß es unter Berufung auf EU-Diplomaten.