EU-Minister machen Weg frei für Eurovignetten-Richtlinie

Die EU-Verkehrsminister haben den Weg frei gemacht für eine Reform der Eurovignetten-Richtlinie. Wie das deutsche Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte, soll es mittelfristig eine verpflichtende Gebührenerhebung für alle Lastwagen über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht geben - für Transporte des Handwerks sowie für Nullemissionsfahrzeuge sind aber Ausnahmen geplant. Die Mautsätze müssen mit Blick auf den Klimaschutz nach CO2-Ausstoß der Fahrzeuge differenziert werden.

Nur Österreich sprach sich bei den öffentlichen Beratungen der Verkehrsminister gegen einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft aus. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärte dazu in einem der APA übermittelten Statement: "Ich habe bei der heutigen informellen Videokonferenz der EU-VerkehrsministerInnen mit meinen KollegInnen den Kompromissvorschlag zur Reform der Lkw-Maut in der EU diskutiert. Heute fand dazu eine Aussprache statt, die Entscheidung fällt dann in der kommenden Woche." Laut Gewessler hätten viele Länder noch deutliche Kritik an Elementen des deutschen Vorschlags geäußert.