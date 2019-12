EU-Minister fordern neuen Rahmen für Energiebesteuerung

Die zuständigen EU-Minister fordern einen neuen Rahmen für die Energiebesteuerung. Damit will man dem Ziel des Europäischen Rates einen Schritt näher kommen, einen Übergang zu einer klimaneutralen EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris zu vollziehen. Die EU-Kommission solle sich Optionen zur Überarbeitung ansehen, teilte der Rat der Europäischen Union am Donnerstag mit.

Am Mittwoch hatten sich die zuständigen Minister zu einem EU-Energierat in Brüssel eingefunden. Österreich wurde dabei von Energieministerin Maria Patek vertreten. Die Interessen der EU-Länder sind laut Ratskreisen in diesem Bereich sehr spezifisch, hieß es zuvor in Ratskreisen, besonders entlegene Gebiete befürchten, zum Beispiel durch die Besteuerung der Schifffahrt noch schwerer erreichbar zu werden.