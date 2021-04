EU-Minister erörtern Corona-Aufbauhilfen

Die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise hat am Freitag die EU-Wirtschafts- und Finanzminister beschäftigt. Konkret geht es vor allem um die Umsetzung der bereits vor Monaten beschlossenen Wiederaufbauhilfen im Wert von 750 Milliarden Euro. Zuletzt kam unter anderem von der Europäischen Zentralbank die Warnung vor Verzögerungen.

Finanzminister Gernot Blümel betonte am Vormittag in einer Mitteilung, das Ziel sei, "den Wiederaufbau Europas und den Weg aus der Krise zu finanzieren, nicht Budgetlöcher der Vergangenheit zu stopfen". Österreich habe einen "sehr ambitionierten Plan vorgelegt und die ersten Rückmeldungen aus Brüssel sind durchwegs positiv".

Neben der Einreichung der Reformpläne müssen die EU-Staaten auch den Eigenmittelbeschluss ratifizieren. Dieser ist die rechtliche Grundlage dafür, dass die EU-Kommission bis zu 750 Milliarden Euro Schulden für die geplanten Corona-Aufbauhilfen aufnehmen kann. In zehn Staaten steht die Ratifizierung noch aus - darunter auch in Österreich und Deutschland.

Die nötige Ratifizierung liegt in Deutschland wegen einer Verfassungsklage vorerst auf Eis. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz erwartet jedoch bald grünes Licht seitens des Verfassungsgerichts in Karlsruhe zugunsten der Wiederaufbauhilfen. "Wir sind gut gerüstet gegen die erhobenen Verfassungsklagen", sagte er am Freitag am Rande der Beratungen. "Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich sehr zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen werden kann."