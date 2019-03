EU-Milliardenstrafe gegen Google wegen Online-Werbung

Die EU-Wettbewerbshüter haben zum dritten Mal eine Milliardenstrafe gegen den US-Internetriesen Google verhängt.

Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst “AdSense for Search” seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Das Unternehmen müsse daher rund 1,49 Milliarden Euro Strafe zahlen.