EU-Mercosur-Pakt bringt Kritikern wieder Sorgenfalten

In Österreich sind wieder Diskussionen über das mögliche EU-Mercosur-Abkommen aufgeflammt. Die Arbeiterkammer (AK) warnte, dass "die EU-Kommission daran arbeitet, berechtigte Widerstände gegen das Abkommen zu umgehen". Sie forderte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) im Vorfeld eines Treffens der EU-Handelsminister dazu auf, "sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass die Kommission Abstand vom Mercosur-Abkommen samt einer im Raum stehenden Zusatzvereinbarung nimmt."

Die EU-Kommission wolle das Abkommen in ein politisches und ein wirtschaftliches Kapitel teilen ("Splitting") kritisierte auch die Nichtregierungsorganisation "Anders Handeln". "Damit würde beim umstrittenen Handelsteil die Einstimmigkeit im Rat der EU und die Notwendigkeit der Zustimmung aller Mitgliedsstaaten fallen. Infolge dessen würde auch der österreichische Nationalrat in einer derart weitreichenden Angelegenheit seine Entscheidungsrechte verlieren", so die Arbeiterkammer. "Kocher muss hier ein demokratisches Vorgehen einmahnen", schreibt AK-Chefin Renate Anderl.