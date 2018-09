EU-Maßnahmen gegen Wahlmanipulation und Cyberkriminalität

Die EU-Kommission hat am Donnerstag in Brüssel ein Maßnahmenpaket präsentiert, um die Manipulation von Wahlen künftig zu verhindern und die Cybersicherheit zu erhöhen. "Offline-Regeln müssen künftig auch online gelten", betonte EU-Justizkommissarin Vera Jourova bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Sicherheitskommissar Julian King und Digitalkommissarin Marija Gabriel.

“Nach Cambridge Analytics kann es kein ‘business as usual’ geben”, erinnerte Jourova an den maßgeblichen Einfluss der Firma bei der Wahl von US-Präsident Donald Trump und der Brexit-Entscheidung. “Wir dürfen die Hände nicht in den Schoß legen und Probleme verniedlichen”, so Jourova, denn “unsere Feinde sind die, die wollen, das Europa scheitert”.