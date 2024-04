EU lobt Ausführung der türkischen Kommunalwahlen

Die EU hat die "ruhige" und "professionelle" Ausführung der Kommunalwahlen in der Türkei gelobt. "Die ruhige und professionelle Ausführung der Kommunalwahlen ehrt die Türkei und zeigt das Engagement der Bürger für die lokale Demokratie", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Onlinedienst X, ehemals Twitter.

"Grundrechte und Demokratie stehen im Zentrum unserer Beziehungen: Wir freuen uns darauf, gemeinsam an Reformen zu arbeiten", welche die Türkei näher an die EU heranführen würden, schrieb Borrell weiter. Die Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei, die seit 1999 Beitrittskandidat ist, liegen seit 2018 auf Eis. Brüssel strebt nun einen Dialog auf hoher Ebene mit Ankara und eine bessere Zusammenarbeit bei Themen wie Migration, Energie und Handel an.