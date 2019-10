EU-Kommissionspräsident Juncker nicht bei Europarats-Feier

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird nicht an den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Europarats in Straßburg teilnehmen. Juncker werde aus gesundheitlichen Gründen fehlen, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag. Er werde am Vormittag aber in seinem Büro in Brüssel erwartet.

Juncker hatte am Montag bereits bei der Trauerfeier für den ehemaligen französischen Staatschef Jacques Chirac in Paris gefehlt. Juncker sollte dem Europarat zufolge die Feier zum 70. Gründungstag der Staatenorganisation in der Elsass-Metropole besuchen. Dort werden am Nachmittag auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und weitere hochrangige Gäste der Politik erwartet.