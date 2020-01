EU-Kommission will Nutzung der Kleinstmünzen evaluieren

Die EU-Kommission hat sich am Mittwoch etwas mehr in die Karten blicken lassen, wie es mit einem etwaigen Vorschlag zur Zukunft der 1- und 2-Cent-Münzen ausschauen wird, den die Mitgliedsstaaten hernach beraten. "Wir schlagen nicht vor, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Wir sagen, dass wir deren Nutzung evaluieren wollen", erläuterte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic in Brüssel.

"Dann werden alle Betroffenen konsultiert. Noch gibt es keine Einigung zu einem Vorschlag, um diese Münzen abzuschaffen", so der EU-Politiker weiters. In der Evaluierung gehe es darum, zu schauen, ob die Kleinstmünzen effizient genutzt werden. "Wir wollen sicherstellen, dass es gemeinsame Regeln zum Auf- und zum Abrunden gibt." In einigen Mitgliedsstaaten gebe es bereits Regeln, wie zur nächsten 5-Cent-Stelle aufgerundet werde, in anderen Ländern noch nicht, so Sefcovic.

Der EU-Kommissar für interinstitutionelle Beziehungen und strategische Planung betonte mehrmals, dass eine gründliche Bewertung der Nutzung der Kleinstmünzen sichergestellt werden müsse. "Dann überlegen wir (die EU-Kommission) welchen Vorschlag wir vorlegen. Jedenfalls kommt es zu einer umfassenden Konsultation aller Beteiligten und der Mitgliedsstaaten", sagte Sefcovic.