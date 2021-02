EU-Kommission will keine Befreiungen bei Energiesteuern mehr

Die EU-Kommission will ein Ende der Steuerermäßigungen im Bereich der fossilen Energie. "Wir möchten dazu bis Juni eine Gesetzesinitiative vorschlagen", sagte Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius dem "Kurier" (Montagsausgabe). "Derzeit gibt es zahlreiche sektorale Steuerbefreiungen und -Ermäßigungen - das ist mit den Zielen des Grünen Deals nicht vereinbar", betonte der Litauer in Anspielung etwa auf das Diesel-Privileg oder die Steuerfreiheit für Flugbenzin.

Sinkevicius warb in diesem Zusammenhang dafür, die Emissionen aus Straßenverkehr und Gebäuden überhaupt in das unter EU-Obhut stehende Emissionshandelssystem einzubeziehen. Schon jetzt decke dieses direkt oder indirekt etwa 30 Prozent der Emissionen aus der Gebäudeheizung ab. "Würden alle Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe erfasst, so hätte dies erhebliche Vorteile für die Wirksamkeit und die administrative Durchführbarkeit", sagte der EU-Kommissar.