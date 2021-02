EU-Kommission will Details zu geplantem Mindestflugpreis

Die EU-Kommission will von Österreich Details zu den Plänen zur Festlegung eines Mindestflugpreises. Die EU-Behörde "erwartet von den österreichischen Behörden detailliertere Informationen über den genauen Inhalt der geplanten Maßnahmen", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Mit der Festlegung eines Mindestflugpreises könnte Österreich dem Vernehmen nach gegen eine 2008 erlassene Bestimmung zu "Preisfreiheit" verstoßen.

"Die EU-Kommission unterstütze natürlich jede Maßnahme zur Förderung einer 'grünen' Luftfahrt", betonte ein Sprecher am Donnerstag. "Wie immer" werde die EU-Kommission neue Maßnahmen - sobald sie in Kraft getreten sind - prüfen, ob sie auch mit EU-Regeln übereinstimmen, hieß es weiter. Gegebenenfalls werde man mit den österreichischen Behörden in Kontakt treten. Im Detail wollte er sich dazu nicht äußern.