EU-Kommission will Austritt aus umstrittenem Energieabkommen

Die EU-Staaten und die EU sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission koordiniert aus einem umstrittenen internationalen Energieabkommen austreten. Die Entscheidung sei das Ergebnis von Gesprächen mit den Mitgliedsländern, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor waren Verhandlungen über eine Modernisierung gescheitert. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) begrüßte den Vorschlag eines EU-weiten Ausstiegs.

"Ich begrüße den Vorschlag eines EU-weiten Ausstiegs aus dem Energiecharta-Vertrag", erklärte Klimaschutzministerin Gewessler in einem der APA übermittelten Statement. Man habe sich in der Bundesregierung bereits im November, nach dem Scheitern der Modernisierung des Vertrags, darauf verständigt, einen Ausstieg zu prüfen, denn es gebe "grundlegende Kritikpunkte" am Energiecharta-Vertrag. "Er beschützt weiterhin Investitionen in fossiles Öl und Gas. Das schränkt unsere Handlungsfähigkeit im Kampf gegen die Klimakrise ein. Das kann nicht unser Ziel sein", so die Ministerin. Immer mehr EU-Staaten hätten sich bereits entschieden, aus dem Vertrag auszusteigen. "Ich halte es jetzt für den richtigen Zeitpunkt, dass auch Österreich diesen Schritt rasch setzt."