EU-Kommission legt Ergebnisse der Haushaltsüberprüfung vor

Die EU-Kommission will am Dienstag die Ergebnisse ihrer Überprüfung des langjährigen Haushalts der Union vorstellen. Unter anderem wegen der hohen Kosten für die Unterstützung der Ukraine ist der mehrjährige Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 nach Angaben der Brüsseler Behörde "bis zum Maximum ausgereizt". Die EU einigte sich 2020 auf den rund 1,1 Billionen Euro umfassenden Gemeinschaftsetat für die kommenden sieben Jahre.

Zudem will die Kommission im Laufe des Jahres Vorschläge für eine größere Wirtschaftssicherheit vorlegen. Risiken könnten etwa durch gewisse Exporte und Investitionen entstehen, durch die Wissen an ausländische Rivalen gelange, heißt es in einem EU-Dokument, in das die Nachrichtenagentur Reuters vor der Veröffentlichung am Dienstag Einblick erhielt. Als Beispiele werden Quantencomputer, Künstliche Intelligenz, 6G-Funk, Biotechnologie und Robotik as Felder genannt. Ziel sei es, die Wirtschaft der Europäischen Union widerstandsfähiger zu machen. In dem Dokument wird China nicht namentlich erwähnt.