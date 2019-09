EU-Kommission hält trotz Kritik an Türkei-Deal fest

Die EU hält trotz Kritik und Drohungen am EU-Türkei-Flüchtlingsdeal fest. Es sei eine "Vereinbarung von gegenseitigem Vertrauen und die Umsetzung erfordert Engagement und Anstrengungen von allen Seiten", erklärte ein Sprecher der EU-Kommission gegenüber der APA auf Anfrage. Die EU vertraue darauf, diese Arbeit mit den türkischen Partnern in bester Absicht weiterführen zu können.

Angesprochen auf die Kritik der Türkei an einer mangelhaften Umsetzung des Abkommens durch die EU betonte der Sprecher, dass die EU ihre Verpflichtungen erfülle: "Wir haben für mehr als 23.000 syrische Flüchtlinge sichere und legale Wege nach Europa geschaffen und 5,6 Milliarden Euro von 6 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Flüchtlinge in der Türkei wurden bereitgestellt."