EU-Kommission genehmigte Kreditlinie für die Wien Energie

In Wien zeigt man sich erfreut darüber, dass die EU-Kommission die Regelung zur Unterstützung der Wien Energie genehmigt hat. Die Kommission ist laut eigenen Angaben zu dem Schluss gelangt, dass die österreichische Regelung erforderlich, geeignet und angemessen ist, "um eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats zu beheben". Die beihilfenrechtliche Genehmigung sei eine "gute Nachricht", hieß es am Mittwoch im Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Wien hat kürzlich einen "Schutzschirm" in Form einer ab 1. Mai laufenden Kreditlinie beschlossen. Damit sollen im Notfall Sicherheitsleistungen - sogenannte Marginzahlungen - für Geschäfte an den Energiebörsen finanziert werden, falls der Versorger oder die Stadtwerke die Forderungen nicht selbst stemmen können. Zusätzlich werden aber auch die Stadtwerke selbst eine Kreditlinie von 1,7 Mrd. Euro bereitstellen. Insgesamt könnten somit 3,7 Mrd. Euro bei Bedarf abgerufen werden.

Der neue Schutzschirm soll die mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) vereinbarte Kreditlinie in gleicher Höhe ersetzen. Der Wien Energie musste im Vorjahr für den Börsenhandel mit Strom und Gas infolge der Preissprünge exorbitant hohe Sicherheiten hinterlegen. Das Unternehmen konnte diese ab dem Sommer 2022 nicht mehr aus eigener Kraft aufbringen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte deshalb ab Juli per Notkompetenz insgesamt 1,4 Mrd. Euro bereitgestellt. Der Liquiditätsengpass und die Notkredite des Bürgermeisters wurden Ende August publik, als auch diese 1,4 Mrd. Euro knapp wurden. In der Folge sprang der Bund ein.

"Mit dem Wiener Schutzschirm, der am 23. März im Gemeinderat beschlossen wurde und bis längstens 30. April 2025 abgerufen werden kann, setzt die Stadt Wien eine zentrale Maßnahme für die Versorgungssicherheit der Wienerinnen und Wiener. Da für den Schutzschirm eine Genehmigung der EU-Kommission nötig ist, hat die Stadt Wien diesen Prozess initiiert und verhandelt", teilte das Büro Hanke der APA am Mittwoch mit. Damit seien die Kundinnen und Kunden der Wien Energie auch in den kommenden Heizperioden vor jederzeit möglichen Ausreißern an den Energiebörsen geschützt, zeigte man sich überzeugt.