EU-Kommission behält 68 Mio. Euro an Agrarförderungen ein

Die EU-Kommission behält Agrardirektzahlungen für Österreich in Höhe von 68 Mio. Euro ein. Die Kommission ortet eine nicht korrekte Abgrenzung zwischen Almregionen und anderen landwirtschaftlichen Flächen im Zeitraum 2015 bis 2019. Man habe die EU-Vorgaben "korrekt umgesetzt" und werde den Entscheid vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) bekämpfen, kündigte der Sektionschef des Landwirtschaftsministeriums, Johannes Fankhauser, am Freitag vor Journalisten an.

Für Almbauern werde es "keine Rückforderungen" geben und die Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe würden in der Zwischenzeit ungehindert weiterlaufen, so der Sektionschef. Es werde eine Zwischenfinanzierung der ausgefallenen Fördersumme durch das Finanzministerium geben. Die einbehaltene Summe wird von der EU-Kommission bei der nächsten Auszahlung der Agrarförderungen abgezogen. Das von Österreich angestrebte Verfahren vor dem EuGH dürfte laut Landwirtschaftsministerium zumindest ein bis zwei Jahre dauern.

Die EU-Kommission hat im Jahr 2018 die Umsetzung der Direktzahlungen für Grünland-, Acker- und Almflächen hierzulande geprüft. Im Zeitraum 2015 bis 2019 sind Agrardirektzahlungen in Höhe von 3,4 Mrd. Euro aus EU-Mitteln an Österreich geflossen. Österreichweit gibt es rund 8.000 bewirtschaftete Almen mit insgesamt 310.000 Hektar Weidefläche. Für Almflächen gibt es höhere Fördersätze als für Grünland- und Ackerflächen. Als Almen gelten Grünlandflächen, die aufgrund der Höhenlage und dadurch bedingten klimatischen Verhältnisse nur während eines Teil des Jahres als Weiden bewirtschaftet werden können. Man stütze sich auf das "gute System" der Bundesländer-Almkataster, so der Sektionschef. In Gesetzen der Bundesländer sei geregelt, unter welchen Bedingungen Grünlandflächen als Almen einzustufen seien.

Die Prüfer der EU-Kommission bemängelten 2018 aber die Almen-Abgrenzung durch Österreich. "Wir sind der Ansicht, dass wir die Abgrenzung der Almregionen richtig umgesetzt haben", sagte Sektionschef Fankhauser. Zu Beginn des Verfahrens habe die EU-Kommission "einen systematischen Fehler" in der Umsetzung geortet und eine pauschale Anlastung in Höhe von 10 Prozent der Direktzahlungen, das wären 340 Mio. Euro, in Aussicht gestellt. Im Rahmen von bilateralen Gesprächen und Schlichtungsverfahren sank die Summe dann auf 68 Mio. Euro. Der entsprechende Beschluss zur Fördergeld-Einbehaltung wurde am Freitag im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Man habe sich von den einzelnen Prüfern "sehr unfair" behandelt gefühlt, so Fankhauser.

Es gab aber auch warnende Stimmen: Im Herbst 2019 hatte der damalige Vertreter Österreichs im Europäischen Rechnungshof, Oskar Herics, gefordert, dass es im Interesse der Landwirte zu einer Behebung der "Systemmängel" im Hinblick auf die beihilfefähigen Almflächen und Hutweiden kommen müsse.

Beim aktuellen Verfahren ging es nicht um die konkrete Erfassung der Almfutterflächen durch die Bauern. Heimische Landwirte waren in der Vergangenheit wegen nicht korrekter Alm-Flächenangaben zu Förderrückzahlungen und Strafen in Millionenhöhe verdonnert worden, die Bußgelder erhielten die Bauern großteils aber wieder zurück. Das Thema beschäftigte jahrelang vor allem die damaligen Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich und Andrä Rupprechter (beide ÖVP). Bei der Vermessung von Almenflächen kann es unter anderem durch Steine, Büsche und Wasserflächen zu Ungenauigkeiten kommen. Dadurch wurden immer wieder Almwiesen und Hutweiden in Förderanträgen größer ausgewiesen, als sie tatsächlich waren.