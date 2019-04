EU-Kommissarin: Können Cyberattacken vor EU-Wahl verhindern

EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat im Vorfeld der Europawahlen versichert, dass die EU genug Informationen bezüglich Cyberattacken gesammelt habe, "um zu verhindern, dass wir angegriffen werden. Aber wenn wir die Risiken nicht beachten, könnte es leicht dazu kommen."

“Wir haben nach den jüngsten Vorfällen (Die Analyse-Firma Cambridge-Analytica hatte sich Zugang zu Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern verschafft) haben wir realisiert, dass es möglich war, die privaten Daten von Menschen zu missbrauchen, in ihre intimsten Bereiche vorzudringen und ihnen politische Botschaften zu schicken. Das alles auf der Basis gestohlener Daten. Man kann aber keine fairen Wahlen auf der Basis illegaler Taten haben”, sagte Jourova in einem Interview mit dem “Kurier”.

“Wir haben Vereinbarungen mit den großen IT-Unternehmen getroffen. Sie greifen die Desinformationskampagnen freiwillig auf und stellen Platz zur Verfügung, um diesen mit Fakten zu begegnen. Ich will aber nicht, dass sie sich in die politische Debatte einschalten. Ich habe Facebook, Google und Co. immer gesagt: ‘Hände weg!’ Das ist unsere europäische politische Debatte. Ihr dürft die Wählerpräferenzen nicht beeinflussen. Doch ihr, die ihr den Raum zur Verfügung stellt, müsst ihn freihalten von Verbrechen; von Extremisten, von Hassreden”, betonte Jourova.