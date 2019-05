EU-kofinanzierte Projekte in Vorarlberg stellen sich vor

Vorarlberg will der Bevölkerung die positiven Auswirkungen der EU auf das unmittelbare Lebensumfeld veranschaulichen.

Dazu stellen sich am 16. Mai 19 von der EU mitfinanzierte Projekte aus Vorarlberg der Öffentlichkeit vor. Vorarlberg sei in Bezug auf Fördergelder “Nettoempfänger”, erklärte Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) am Dienstag nach der Regierungssitzung.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Von der EU profitiere aber nicht nur die Wirtschaft, so Rüdisser weiter. Auch Projekte für die länderübergreifende Zusammenarbeit und zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Unterschiede profitierten von finanzieller Unterstützung durch die Union. Dazu gehören Beschäftigungsprojekte und Initiativen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung ebenso wie Programme zur Förderung ländlicher Räume und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 19 dieser Projekte im ganzen Land öffnen am 16. Mai im Rahmen von “EUropa im Ländle” ihre Türen für die Öffentlichkeit, Vorarlberg beteiligt sich damit erstmals an der vor vier Jahren gegründeten Initiative “EUropa in meiner Region”. “Wir zahlen nicht nur nicht unerhebliche Beträge ein, sondern bekommen auch viel heraus”, erklärte Rüdisser: 2018 flossen gut 25 Millionen Euro von Vorarlberg in die EU, über EU-Förderprogramme kommen jährlich rund 30 Millionen Euro zurück nach Vorarlberg. “Wir sind also Nettoempfänger”, so Rüdisser.