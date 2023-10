EU kaufte zum dritten Mal gemeinsam Gas ein

Bei der dritten Runde des gemeinsamen EU-Gaseinkaufs wurden Geschäfte über etwa 11,9 Milliarden Kubikmeter Gas abgeschlossen. Maroš Šefčovič, Vizepräsident der EU-Kommission, sprach am Freitag von einem "exzellenten Resultat", das grob den etwas mehr als 12 Mrd. Kubikmeter der zweiten Runde entspreche. Die Auktion deckte Lieferungen zwischen Dezember 2023 und März 2025 ab.

Die Nachfrage der 39 europäischen Unternehmen, die an der dritten Runde teilnahmen, betrug 16,5 Mrd. Kubikmeter. Internationale Gaslieferanten boten insgesamt 18,1 Mrd. Kubikmeter an, so Šefčovič. Zähle man die drei Auktionen zusammen, kam auf der EU-Plattform eine Nachfrage von über 34 Mrd. mit einem Angebot von über 50 Mrd. Kubikmeter zusammen.