EU-Justizrat einig bei Standpunkt zur Insolvenzrichtlinie

Die EU-Justizminister haben sich am Donnerstag in Luxemburg auf einen Standpunkt zur Insolvenzrichtlinie geeinigt. Die Richtlinie zielt darauf ab, lebensfähigen Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten die Restrukturierung zu einem früheren Zeitpunkt zu erlauben und somit eine Insolvenz zu verhindern. Dadurch "schaffen wir Arbeitsplätze", hatte Justizminister Josef Moser (ÖVP) betont.

Bei jährlich etwa 200.000 Insolvenzen in der EU würden bis zu 1,7 Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Das soll verhindert werden, indem wir “Unternehmen eine zweite Chance geben”, so Moser vor Beginn der Ratssitzung. Daher unterstütze der Rat diese neue Gesetzgebung, “mit Adaptionen, um sicherzustellen, dass auch die bereits existierenden und gut funktionierenden Systeme in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden”, betonte der Justizminister.