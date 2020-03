EU-Innenrat findet womöglich als Videokonferenz statt

Der für Freitag geplante Rat der EU-Innenminister wird möglicherweise aufgrund der Corona-Krise als Videokonferenz abgehalten. Der erste Innenrat zur Verbreitung des Virus finde als Treffen oder als Videokonferenz statt, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel.

Dem Vernehmen nach hatten sich am Mittwoch mehrere EU-Länder gegen eine Zusammenkunft in Brüssel ausgesprochen und angekündigt, an einer solchen nicht teilzunehmen. Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wird aufgrund von "dringlichen Verpflichtungen" in Österreich bleiben und soll durch den Botschafter vertreten werden. Der Abhaltung einer Videokonferenz stünde man grundsätzlich positiv gegenüber, hieß es am Donnerstag seitens des Innenministeriums.

Laut Diplomatenkreisen ist es dem Rat jedoch nicht möglich, im Rahmen einer Videokonferenz Entscheidungen zu treffen. Bisher gibt es noch keine offizielle Auskünfte seitens des kroatischen EU-Ratsvorsitzes über eine Änderung der Planung, nach der auch Vertreter der an den Schengen-Raum assoziierten Länder Island, Lichtenstein, Norwegen und Schweiz anwesend sein sollten.

Der ebenfalls für Freitag angesetzte Justizrat war bereits im Laufe der Woche abgesagt worden, aufgrund der Dringlichkeit der Themen der Innenminister - die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus und die Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei - wurde diese Möglichkeit für den Innenrat jedoch nicht in Betracht gezogen.

Auf EU-Ebene geht es derzeit um die Solidarität und Koordinierung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, hieß es am Donnerstag in Brüssel. Eine Diskussion über eine Beschränkung der Personenfreizügigkeit im Schengen-Raum wird laut informierten Kreisen vom Ratsvorsitz nicht forciert, gilt aber als möglich.

Österreich hat aus Gründen der "inneren Sicherheit" Grenzkontrollen zu dem am stärksten betroffenen EU-Mitgliedsland Italien eingeführt. Diese sind laut Innenministerium in diesem Fall nach Artikel 28 des Schengen-Kodex möglich. Sie können fürs erste maximal zehn Tage andauern, dann aber weiter verlängert werden. Tschechien will ab Freitag die Grenzen zu Österreich und Deutschland kontrollieren.

Angesichts der Corona-Krise, die Europa in Bann hält, tritt die Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei in den Hintergrund. Nachdem die Türkei am 29. Februar die Grenzen zur EU für offen erklärt hatte und Tausende Migranten Richtung Griechenland drängten, hatte die Staatengemeinschaft in großem Umfang Hilfe zugesagt - unter anderem 350 Millionen Euro für Griechenland sowie mehr Unterstützung der EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Dabei gibt es Überschneidungen zwischen den beiden Problemfeldern, da das Virus für die unterversorgten Menschen in den jahrelang von Athen vernachlässigten Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln ein hohes Risiko darstellen kann. Gesundheitsmanagement liege in nationaler Verantwortung und dies gelte auch für Flüchtlingscamps, hieß es dazu seitens der EU-Kommission am Donnerstag.

Die EU-Behörde stelle ihre Unterstützung zur Verfügung, damit die "bestmöglichen Zustände" erreicht werden. Finanzielle Hilfe gebe es für den Einsatz von medizinischem Personal und Hilfsmitteln. Neuankömmlinge würden gemäß bestehender Protokolle aufgenommen, die auch Gesundheitsfragen abdecken. Bisher wurde laut EU-Kommission kein einziger Corona-Fall in den Flüchtlingscamps registriert. Ein lokaler Bewohner der Insel Lesbos sei positiv getestet worden und werde im Krankenhaus behandelt, so die EU-Behörde.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ihre für Donnerstag geplante Reise nach Athen abgesagt. Dort wollte sie eigentlich eine Lösung für die unbegleiteten Minderjährigen in den griechischen Flüchtlingslagern vorantreiben. Deutschland und einige andere EU-Staaten hatten zuletzt die Bereitschaft signalisiert, Kinder und Jugendliche aus den überfüllten Lagern aufzunehmen. Österreich lehnt dies ab. Der Vorstoß wird am Freitag beim Innenrat voraussichtlich auf den Tisch kommen - sei es in Brüssel oder per Videocall.

Am untersten Ende der öffentlichen Wahrnehmung steht der an und für sich erste Punkt auf der Tagesordnung der Innenminister: Der Beschluss der strategische Leitlinien der kommenden Jahre für Justiz und Inneres. Diesen sollten die Europäischen Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel nächste Woche bestätigen - sofern dieser stattfindet.