EU-Hearings - Vorschusslorbeeren im Europaparlament für Hahn

Der designierte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn kann seinem Hearing im Europaparlament entspannt entgegensehen. Nicht nur österreichische Abgeordnete, sondern auch die Vorsitzende des zuständigen Haushaltskontrollausschusses, Monika Hohlmeier, streute Hahn am Donnerstag Rosen. Hahn genieße "über die Fraktionsgrenzen hinweg ein sehr positives Ansehen", sagte Hohlmeier.

Im Europaparlament werde es "sehr geschätzt", dass Hahn in Österreich parteiübergreifend als Kommissar wieder ernannt worden sei, sagte die CSU-Politikerin. Sie hob gegenüber österreichischen Journalisten insbesondere Hahns Erfahrungen als Nachbarschaftskommissar hervor, die ihm beim schwierigen Ringen um das EU-Budget zugutekommen könnten. Außerdem sei er gezeigt, "auch in schwierigen Fragestellungen auf das Parlament zuzugehen".

Auch die Delegationsleiter Karoline Edtstadler (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ) und Monika Vana (Grüne) äußerten sich lobend über Hahn und hoben insbesondere seine Sachorientierung hervor. "Er ist immer einer, der alle mitnehmen will", sagte die im Budgetausschuss sitzende ÖVP-Abgeordnete Angelika Winzig. Ihre Ausschusskollegin Vana sagte, dass sie Hahn schon aus der gemeinsamen Zeit in der Wiener Landespolitik kenne und er später als Regionalkommissar etwa "Mittel für Wien gesichert hat".

Schieder wies darauf hin, dass Hahn im Europaparlament gut angeschrieben sei, weil er immer einen sehr offenen Umgang mit den Abgeordneten gepflegt habe und auf alle Fragen und Wünsche eingegangen sei. Hahns "offener Stil kommt hier in Europa gut an", sagte der frühere Finanz-Staatssekretär. "Wir brauchen uns keine Sorgen machen", erwartet Schieder keine Probleme für den designierten Kommissar, der sich am Donnerstagnachmittag den Abgeordneten des Haushalts-, Haushaltskontroll- und Rechtsausschusses stellen wird.