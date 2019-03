EU-Grüne wollen Kommissionspräsidenten nicht direkt absegnen

Die europäischen Grünen wollen nach der kommenden EU-Wahl nicht einfach den Spitzenkandidaten der größten Partei als Kommissionspräsident absegnen wie beim letzten Mal. "Wir werden ganz klare Bedingungen auf den Tisch legen", sagte der Grüne Co-Spitzenkandidat für die Europawahl, Bas Eickhout, im Gespräch mit der APA in Wien.

Der niederländische EU-Abgeordnete kritisierte das bisherige Auftreten des Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, als “nicht glaubwürdig”. Besonders übte er Kritik an Webers Umgang mit dem Konflikt rund um die Suspendierung der EVP-Mitgliedschaft der ungarischen Regierungspartei Fidesz von Viktor Orban. “Er macht Parteipolitik. Er will sein Gesicht wahren, hat eine echte Entscheidung aufgeschoben.”

Bezüglich der EU-Wahl ermutigte Eickhout die angeschlagenen österreichischen Grünen, an ihren zentralen Themen dranzubleiben: “Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.” Diese Themen beschäftigten die Menschen und “viele verstehen, dass man dafür Grüne braucht”. Im Jahr 2012, als seine eigene Partei GroenLinks in der Krise steckte, habe sie sich ihrerseits die Grünen in Österreich zum Vorbild genommen. Bei den jüngsten niederländischen Parlamentswahlen 2017 konnte GroenLinks mit 9,1 Prozent das beste Ergebnis seiner Geschichte einfahren. Der Niederländer zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Österreicher ebenfalls erfangen werden: “Sie können sehen, dass die Grünen in Österreich ein Comeback machen.”