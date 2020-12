EU-Gipfel einigt sich auf Klimaziel von minus 55 Prozent

Die EU hat ehrgeizigere Klimaschutzziele bis 2030 beschlossen. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich nach langem Ringen Freitagfrüh auf dem EU-Gipfel darauf, dass die Treibhausgas-Emissionen im Vergleich bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduziert werden sollen. Bisher galt ein Ziel von minus 40 Prozent. EU-Ratspräsident Charles Michel freute sich auf Twitter: "Europa ist im Kampf gegen den Klimawandel führend."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der am Verhandlungsmarathon in Brüssel teilgenommen hatte, zeigte sich erfreut über das Ergebnis: "Ich bin froh, dass es uns nun fünf Jahre nach Abschluss des Pariser Klimaabkommens gelungen ist, Einigung auf ein neues Klimaziel für 2030 zu erreichen." Gleichzeitig betonte er, dass auch die Wirtschaft nicht vergessen werden dürfe: "Parallel dazu müssen Maßnahmen gesetzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu erhalten. Es muss verhindert werden, dass europäische Unternehmen in Zukunft abwandern und anderswo unter schlechteren Standards produzieren und somit in Europa Arbeitsplätze vernichtet werden. Dazu bekennt sich der Europäische Rat in aller Klarheit."