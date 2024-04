EU-Gipfel berät "EU-Deal für Wettbewerbsfähigkeit"

Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel werden die Staats- und Regierungsspitzen der Union ihr Augenmerk auf Europas Wettbewerbsfähigkeit richten. Sie dürften laut einem Entwurf der Gipfelerklärung zu einem "Neuen Europäischen Deal für Wettbewerbsfähigkeit" aufrufen. Einige Mitgliedsländer stehen zu viel Harmonisierung im Finanzsektor jedoch skeptisch gegenüber. Knackpunkte sind dabei das Unternehmenssteuerrecht und die Frage einer europäischen Aufsicht.

Die estnische Premierministerin Kaja Kallas sprach sich im Vorfeld des zweiten Gipfeltages in Brüssel klar gegen eine Angleichung in der Steuerpolitik aus. "Wir sind dagegen. Als kleines Land haben wir wenige Wettbewerbsvorteile. Ein wettbewerbsfähiges Steuersystem ist, was wir haben. Nehmt uns das bitte nicht weg", erklärte sie gegenüber der Presse. Auch ihr irischer Amtskollege Simon Harris sprach sich gegen eine Harmonisierung der Unternehmenssteuern und der Aufsicht aus.