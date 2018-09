EU-Gipfel als Höhepunkt des österreichischen EU-Vorsitzes

Es ist der Höhepunkt der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft: Am Mittwochabend und Donnerstag kommen die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nach Salzburg, um über Migration, innere Sicherheit und über den Brexit zu reden. Ein Durchbruch in der Asylpolitik, etwa bei den von den EU-Staaten angepeilten Plattformen außerhalb der EU, ist aber nicht zu erwarten.

Offiziell beginnt der informelle EU-Gipfel mit einer Debatte zur Migration am Mittwochabend in der Felsenreitschule. Am Donnerstag stehen die Themen Terrorbekämpfung und Cybersicherheit sowie der aktuelle Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt aus der EU auf dem Programm. In den vergangenen Wochen gerieten die Brexit-Gespräche ins Stocken, weshalb erwartet wird, dass die Staats- und Regierungschefs in Salzburg eine Verlängerung der Verhandlung bis November vereinbaren.