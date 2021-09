EU-Gericht sieht Russland für Litwinenko-Tod verantwortlich

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte macht Russland für den Tod des Regimekritikers Alexander Litwinenko 2006 in London verantwortlich. Litwinenko wurde mit dem seltenen radioaktiven Stoff Polonium 210 vergiftet und starb einen langsamen Tod. "Russland war verantwortlich für die Ermordung von Alexander Litwinenko", erklärte das Gericht am Dienstag. Russland hat eine Verantwortung am Tod des früheren russischen Agenten stets zurückgewiesen.

Litwinenko starb im Alter von 43 Jahren und war ein Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sechs Jahre vor seinem Tod hatte er sich nach Großbritannien abgesetzt. Eine Ermittlung britischer Sicherheitsbehörden ergab 2016, dass Putin eine Geheimdienstoperation zur Ermordung von Litwinenko wahrscheinlich genehmigt hatte.