EU genehmigt milliardenschweres Batterieprojekt

Die EU-Kommission hat am Dienstag Milliardenbeihilfen für den Ausbau der europäischen Batterieproduktion genehmigt. Zwölf Mitgliedsstaaten können nun bis zu 2,9 Milliarden Euro an Förderungen zur Verfügung stellen. Mehr als das Dreifache des Betrags, neun Milliarden Euro, sollen durch zusätzliche private Investitionen zusammen kommen. In Österreich soll es 45 Millionen Euro für Projekte von AVL, Borealis, Miba, Nextrom, Varta Micro Innovation sowie Voltlabor geben.

Die vom Klimaschutzministerium geförderten Projekte "stehen kurz vor dem Start und laufen zwischen vier und acht Jahren", hieß es. Mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Austria Wirtschaftsservice (aws) werde nun rasch an der nationalen Umsetzung der sechs Einzelprojekte gearbeitet. AVL arbeitet an einer Qualitätsverbesserung in der Modul- und Packproduktion, Borealis an hochwertigen Polyolefin-Lösungen für Batterie-Komponenten, Miba an Komponenten für Thermomanagement, Rosendahl Nextrom an Produktions- und Prozesslösungen für den Batterie-Zusammenbau, Varta Micro Innovation an Energiespeichern und Voltlabor an sicheren und zuverlässigen Gesamtbatterien basierend auf der Rundzelle.